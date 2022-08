Vida Urbana Policial militar tem a perna quebrada após alvo de ação por violência doméstica resistir à prisão Homem pagou fiança de um salário mínimo para ser solto, militar segue internado após fratura da perna direita e esposa pediu medida protetiva

Um agricultor de 62 anos teve de pagar R$ 1,2 mil de fiança para deixar a cadeia em Tocantinópolis, após ter sido detido por resistir à prisão a ponto de quebrar a perna de um dos policiais militares que atenderam a ocorrência no Jardim Bazam, em Aguiarnópolis, extremo norte do Tocantins, na noite desta sexta-feira. De acordo com o relato policial, os militares chegar...