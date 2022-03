Vida Urbana Policial militar e mais três suspeitos da morte de agente em Gurupi são presos em Dianópolis Um dos detidos é identificado como Diego Cigano, 38 anos, e o militar é o soldado do 4º BPM de Gurupi, Rafael Menez Dutra

O policial militar Rafael Menez Dutra é um dos quatro pesos suspeitos de terem atirado no agente da Polícia Civil Jean Carlos Teixeira da Fonseca, 41 anos. O agente morreu após ser atingido em uma casa noturna na madrugada desta sexta-feira, 11, em Gurupi, sul do Estado. Natural de Porangatu (GO), Dutra tem 39 anos e é militar no Tocantins desde 2014. Ele é sold...