Um policial militar que estava de folga, de 48 anos, natural de Aparecida do Rio Negro matou o comerciante Marcos Ribeiro, de 32 anos, durante uma confusão no Parque de Exposições de Divinópolis, centro-oeste do estado.

Segundo a Polícia Militar (PM), o comerciante estava envolvido em briga próximo aos quiosques quando foi em direção à multidão com um facão e ameaçou agredir algumas pessoas.

Ainda de acordo com a PM, o policial militar, que estava de folga, conversou com o comerciante e tentou impedi-lo de prosseguir com a ação, quando veio em sua direção para atacá-lo, com o facão.

“O policial, ao afastar-se, caiu ao chão e o autor prosseguiu em seu intento de agredi-lo, momento em que o policial efetuou disparos de arma de fogo, a fim de resguardar a sua integridade física e a de terceiros, vindo a alvejá-lo, em legítima defesa”, afirma PM.

Os familiares do comerciante o socorreram para o hospital do município, mas ele veio a óbito. A perícia e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados e compareceram ao caso.

Ainda de acordo com a PM, na delegacia, duas testemunhas relataram que foram agredidas pelo comerciante momentos antes dele ter pulado um muro e retornado com o facão e que também avançou contra dois seguranças antes de confrontar com o policial militar.

O militar compareceu na 9ª Central de Atendimento da Polícia Civil de Paraíso do Tocantins de forma espontânea por volta das 4h15min. Ele ainda apresentou sua arma acautelada pela Polícia Militar, da qual havia onze munições intactas, calibre 9 mm e um carregador.

A PM destacou que a corporação já adotou as primeiras medidas necessárias para instauração de investigação interna a fim de melhor explicar os fatos.