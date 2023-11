O policial militar Edson Vieira Fernandes, acusado de integrar grupo de extermínio com atuação no município de Gurupi, vai a júri popular nesta sexta-feira, 10. Ele acabou denunciado pelo Ministério Público do Tocantins (MPTO) saiu em novembro de 2018.

De acordo com a denúncia, no dia do crime, Edson estava em companhia do 3º sargento da PM, Gustavo Teles, e assassinaram na madrugada do dia 23 de julho de 2018, Manoel Pereira da Silva e Getúlio Ferreira Martins, no Setor Alto dos Buritis. No mesmo dia, Teles acabou morto em confronto com a Polícia Civil.

No dia dos assassinatos, Fernandes conduzia uma moto e ao chegar a um bar acompanhado de outro policial militar. Teles, estava na garupa e efetuou os disparos que mataram Manoel Pereira da Silva e Getúlio Ferreira Martins.

O órgão divulgou ainda que segundo as investigações, as mortes ocorreram pelo fato de as vítimas serem usuárias de drogas e as ações do grupo tinham o objetivo de “eliminar elementos sociais indesejáveis” da comunidade local.

Na denúncia, o Ministério Público pede que a pena de Edson seja aumentada, pois as mortes foram causadas por motivo torpe e com utilização de recurso que dificultou a defesa das vítimas.

A sustentação oral será feita pelo promotor de Justiça Rafael Pinto Alamy, titular da 4ª Promotoria de Justiça de Gurupi, e pelos promotores Rogério Rodrigo Ferreira Mota e Benedicto de Oliveira Guedes Neto, integrantes do Núcleo do Tribunal do Júri (MPNujuri), do MPTO.

O JTo checou que entre 2018 e 2022 Edson foi alvo de seis denúncias do Ministério Público, por outros homicídios.

Outros crimes

De acordo com laudo pericial de análise feita na arma utilizada nos assassinatos de Neuralice Pereira de Matos e Nataniel Glória de Medeiros, também em Gurupi, na noite de 22 para 23 de outubro de 2018, a arma teria sido utilizada para realizar outros 17 assassinatos.

As informações foram obtidas pela TV Anhanguera e publicadas pelo Jornal do Tocantins. Edson Fernandes e Gustavo Teles são suspeitos pelos crimes.