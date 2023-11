O segundo tenente Jaime Rodrigues de Lima Filho, atropelado em uma avenida na região norte de Palmas, precisou ser transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Geral de Palmas (HGP). O motorista suspeito do atropelamento foi solto pela Justiça durante a audiência de custódia.

O acidente aconteceu na noite da última quinta-feira, 2, na Avenida Palmas Brasil Norte, enquanto o militar atravessava a pista. Ele sofreu lesões e fraturas pelo corpo e foi socorrido e encaminhado para a sala vermelha do HGP e depois para a UTI.

A informação da polícia é de que ele está estável e sob observação da equipe médica.

O motorista suspeito do atropelamento foi preso em flagrante. Na noite do acidente a polícia afirmou que ele se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas apresentava sinais claros de embriaguez, como sonolência, olhos vermelhos e hálito etílico.

Fizeram um termo de constatação de embriaguez e o motorista chegou a ser levado para a Unidade Penal de Palmas. Só que ele foi solto menos de 24 horas depois, ao passar por audiência de custódia na tarde desta sexta-feira, 3.

O pedido de liberdade provisória, feito pela defesa, teve apoio do Ministério Público em razão do motorista ser réu primário, ter residência fixa e trabalho certo. Ele foi liberado sem fiança.