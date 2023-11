O segundo tenente Jaime Rodrigues Lima Filho, de 48 anos, da policial militar acabou atropelado na noite de quinta-feira, 2, na avenida LO 14, na quadra 404 norte, em frente a um supermercado, na capital.

Segundo o Boletim de Ocorrência registrado na 1ª Central de Atendimento da Polícia Civil de Palmas, o suspeito, um vendedor de consórcio, de 34 anos, permaneceu no local do acidente, mas não aceitou fazer o exame de alcoolemia. Ao manter contato com o vendedor, os policiais constataram que ele apresentava sinais de alcoolemia, por estar sonolento, olhos vermelhos e odor etílico.

De acordo com o documento, os peritos realizaram e constataram que condutor no ato do acidente, o veículo estava em alta velocidade, ou seja, velocidade acima da permitida.

A Polícia Militar (PM) informou nas redes sociais que o policial está internado no Hospital Geral de Palmas (HGP) e encontra-se estável. “Apesar da gravidade do acidente e das múltiplas lesões, conforme relatado pelo Coronel Silva Neto e pelo Coronel Marcílio agora a pouco, o militar encontra-se estável e passou a madrugada no centro cirúrgico e posteriormente deve ser encaminhado para a Unidade Terapia Intensiva (UTI)”.

De acordo com a PM, a arma, os documentos, e demais pertences da vítima foram entregues ao irmão do policial.

Ainda conforme o registro, o veículo foi liberado no local e lavrado o termo de constatação de alcoolemia. Os policiais conduziram o vendedor à central que resultou em prisão em flagrante por "praticar lesão corporal culposa de natureza grave ou gravíssima na direção de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência".

Policiais civis encaminharam o vendedor da Unidade Policial para Unidade do Sistema Prisional (CPP) de Palmas, na madrugada desta sexta-feira, 3.

Ainda nesta sexta-feira, a defesa do suspeito fez o pedido de relaxamento de prisão e de acordo com o documento, “o requerente foi preso em suposto flagrante delito”.

Consta ainda no pedido que o vendedor prestou socorro à vítima do acidente, não se evadiu do local do fato e colaborou com a ação da polícia. “Mesmo diante da proibição prevista no artigo 301 do CTB, o delegado resolveu prender em flagrante o requerente”. Requereu também o prazo de 15 dias para a juntada da procuração.