Vida Urbana Policial atira no pé de suspeito durante cumprimento de mandado de prisão por roubo em Almas De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, o suspeito teria agredido um dos agentes durante a ação

Um homem de 24 anos foi preso suspeito de roubo em Almas, região sudoeste do estado. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), durante a ação um dos agentes atirou no pé do suspeito após ele reagir à abordagem policial. A ação aconteceu em cumprimento ao mandado de prisão, nesta sexta-feira (23), na casa do suspeito, localizado no setor Norte....