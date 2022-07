Vida Urbana Policial atira em agressor de mulher após homem tentar tomar arma do militar Homem de 33 anos tentou seguir a mulher durante agressão em Ananás, mas acabou baleado, passou por atendimento médico e recolhido em Tocantinópolis

Uma vizinha acionou a PM após ouvir gritos de socorro de uma mulher dentro de uma casa na Rua José Alves da Silva, no setor Rodoviário, em Ananás, extremo norte do Estado, por volta das 23h30. Antes, outro vizinho tentou acabar com a violência, mas o agressor ameaçou o homem com um facão de cabo presto de plástico, segundo o registro policial do caso. A casa possui...