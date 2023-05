Vida Urbana Policiais se embrenham em brejo para cumprir prisão de suspeito de roubo e estupro em Colinas Borracheiro de 25 anos fugiu para o brejo ao ver viaturas perto de casa, mas acabou localizado e preso no lamaçal

Uma equipe de policiais civis e militares de Colinas do Tocantins precisou entrar em um lamaçal de um brejo localizado no setor Estrela do Norte para capturar um borracheiro de 25 anos, conhecido como “Zagaia”, alvo de uma ordem judicial de prisão por suspeitas de ter cometido roubo e estupro. Segundo o registro policial, o homem estava em uma residência localizada em uma...