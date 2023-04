Em cinco dias de buscas pelos criminosos suspeitos de realizarem ataques no município de Confresa(MT), a força-tarefa prendeu um suspeito e outros dois acabaram mortos em confronto com os policiais.

As polícias militar e civil do Tocantins, Pará, Mato Grosso, Goiás e Polícia Federal receberam, na quinta-feira, 13, apoio de militares de Minas Gerais, para auxiliar nas buscas com mais duas aeronaves.

São um helicóptero e um avião modelo King Air 300, com codinome Pegasus 17, além de dois drones, para integrarem as buscas. A equipe é composta por 14 militares, entre eles, homens do Batalhão de Operações Especiais da polícia de Minas Gerais.

Registros feitos por militares e enviados ao G1 Tocantins, mostram que as buscas ocorrem por terra, ar e água. São dezenas de viaturas, embarcações e aeronaves na força-tarefa que percorre rios e propriedades na região da Ilha do Bananal, dia e noite durante a caçada.

Os suspeitos entraram no Tocantins em barcos, pelos rios Araguaia e Javaés. Na zona rural de Pium, fizeram uma família refém, roubaram veículos e entraram em confronto com policiais.

Nas imagens, algumas publicadas nas redes sociais e outras repassadas pela Polícia Militar do Mato Grosso ao g1, é possível ver policiais em várias canoas atravessando rios na maior ilha fluvial do mundo.

Pelo vídeo, é possível ver que a ilha é extensa, cercada por vegetação nativa e uma mata fechada, o que dificulta ainda mais o trabalho da equipe.

A Ilha do Bananal é a maior ilha fluvial do mundo, cerca de vinte mil quilômetros quadrados de área cercada pelos rios Araguaia e Javaés. A ilha localiza-se no estado do Tocantins, estando subdividida entre os municípios de Formoso do Araguaia, Lagoa da Confusão e Pium.

Mortos em confrontos

Até a quarta-feira, 12, dois suspeitos morreram em confronto com os policiais e um acabou preso. A Polícia Militar do Tocantins e do Mato Grosso confirmou a identidade de um morto e do suspeito preso.

Raul Yuri de Jesus Rodrigues, de 28 anos, morreu em confronto, e Paulo Sérgio Alberto de Lima, de 48 anos, foi preso após fazer o funcionário de uma fazenda refém. O outro suspeito morto ainda não teve a identidade divulgada.

Na quarta-feira a PM do Tocantins informou uma identidade do terceiro homem, mas durante a necropsia, constatou tratar-se de dados falsos utilizados pelo suspeito.