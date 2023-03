Uma conselheira tutelar da cidade de São Bento, no extremo norte do Tocantins, e uma orientadora pedagógica buscaram ajuda da Polícia Militar de Araguatins, também na região do Bico do Papagaio, para desvendar um possível estupro de vulnerável de uma aluna da escola, de 10 anos, que mora em comunidade rural do município. O suspeito era o padrasto da vítima, de 25 anos, natural da cidade de Breu Branco, no Pará.

De acordo com o relato policial, a guarnição chegou na chácara onde a vítima mora com sua mãe e o padrasto, por volta da 20h45 do dia 1º de março.

Apenas o homem e a vítima estavam acordados na residência. A mãe dela estava em horário escolar e os outros três filhos da mulher, que tem 27 anos, estavam dormindo.

Ao ser abordado, o homem tentou fugir, mas os policiais o prenderam e ele teria confessado o abuso sexual cometido contra a criança. Com o homem, os policiais apreenderam um celular. Os policiais checaram o aparelho e encontraram fotos da vítima, sem roupa. A polícia acredita que as imagens são do momento em que ele cometeu o estupro.

É o primeiro caso de estupro no município registrado no Ano. No Tocantins, até a quarta-feira, 1º, são 109 boletins de ocorrência registrados por estupro de vulnerável. A maior quantidade está em Palmas, com 16 ocorrências.