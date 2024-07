Vida Urbana Policiais militares são enviados ao Rio Grande do Sul para atuar em áreas atingidas pelas enchentes Com mobilização da Força Nacional, policiais militares atuarão em serviços humanitários nas áreas mais afetadas do estado gaúcho

A Polícia Militar do Tocantins enviou 29 policiais militares para o Rio Grande do Sul, após solicitação da Força Nacional, para atuarem em uma missão humanitária nas áreas mais afetadas pelas enchentes de abril deste ano. Com o apoio do governo do Estado, os policiais militares estão na missão desde o final de junho deste ano e a expectativa é que permaneçam por 90...