Vida Urbana Policiais militares empurram e batem em mulheres com tapas e socos durante abordagem; Vídeo Militares teriam parado viatura para tentar separar briga entre as envolvidas. Polícia Militar afirmou que eles foram afastados e vai abrir investigação para apurar a conduta

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra dois policiais militares agredindo um grupo de mulheres durante o atendimento a uma ocorrência na região sul de Palmas. Elas foram arrastadas, empurradas e agredidas com socos e tapas. O caso foi registrado em frente a uma distribuidora de bebidas no bairro Aureny III. O comando-geral da Polícia Militar afirmou, em not...