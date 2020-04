Vida Urbana Policiais fecham fábrica clandestina de armas de fogo em Tocantinópolis Agentes apreenderam várias armas de fogo, centenas de munições, além de peças que são usadas na fabricação de armas

Na tarde da última quarta-feira, 1º, policiais civis da 20ª Delegacia de Polícia de Tocantinópolis, realizaram uma operação que resultou no fechamento de uma fábrica clandestina que produzia armas de fogo e funciona no Setor Cidade Alta, em Tocantinópolis. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), os policiais fizeram um levantamento prévio, no qua...