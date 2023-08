Vida Urbana Policiais do Batalhão de Choque presos acusados de homicídio em grilagem pedem liberdade provisória Artur Figueiredo e Pablo Rogério apontam incoerências na denúncia contra eles e pede revogação da preventiva ao juiz de Dianópolis

Os segundos-sargentos do Batalhão de Choque da Polícia Militar Artur Figueiredo Pinto e Pablo Rogério Monteiro Parente, ambos com 43 anos e presos preventivamente na sede do Batalhão de Choque da Polícia Militar em Palmas entraram com o pedido de liberdade provisória na Vara Criminal, de Violência Doméstica e Juizado Especial Criminal de Dianópolis. Os dois e mais...