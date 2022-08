Vida Urbana Policiais civis do Tocantins questionam alterações de regras de progressão na carreira Segundo a entidade representante da categoria, lei estadual cria diferenças de tempo de evolução na carreira para policiais e delegados

A Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis (Cobrapol) entrou no Supremo Tribunal Federal (STF) com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 7226) na qual questiona partes de lei estadual do Tocantins que alteraram os parâmetros para a progressão funcional de policiais e delegados civis. O relator é o ministro Dias Toffoli, que solicitou informações a...