Redação Jornal do Tocantins

Durante a realização de uma palestra em escola no município de Arraias, região sudeste do Tocantins, policiais militares apreenderam na quarta-feira, 12, um aluno com uma arma branca dentro da unidade escolar.

De acordo com a polícia, a apreensão ocorreu após ele apresentar atitude suspeita ao sair da palestra às pressas em direção ao banheiro. Após averiguação, os militares encontraram uma faca tipo canivete em posse do menor.

A apresentação era conduzida pelo major Leonardo Teixeira, comandante do 10º Batalhão de Polícia Militar. A ação teve como objetivo informar sobre o aumento na presença de patrulhas escolares para oferecer mais seguranças aos alunos.

Após a verificação os policiais acionaram os pais do adolescente e foram encaminhados junto com o menor para apresentação na delegacia de Polícia Civil.