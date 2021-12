Vida Urbana Viatura da Polícia Federal é incendiada na Capital Há uma semana, carro da Polícia Civil também havia sido atingido por criminosos

Na noite desta terça-feira, 28, uma viatura da Polícia Federal foi incendiada em frente à Superintendência Regional em Palmas. O veículo estava estacionado e não havia ninguém no interior do veículo. Os criminosos teriam usado combustível para atear o fogo. O Corpo de Bombeiros foi chamado para controlar as chamas. Não houve feridos. Equipes da Polícia Federa...