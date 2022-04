Vida Urbana Polícia indicia 13 pessoas por fraudes em processos licitatórios na Câmara de Porto Nacional Operação ficou conhecida por 'Negócios de Família' e marcou a quarta fase da operação Catarse, iniciada em 2018

A Polícia Civil do Estado do Tocantins, concluiu uma das investigações iniciadas para apurar fraudes em processos licitatórios na Câmara de Vereadores de Porto Nacional. A operação ficou conhecida por “Negócios de Família” e marcou a quarta fase da operação Cartase, iniciada para apurar danos ao erário público em todo o Estado e resultou no indiciamento de 13 pessoas p...