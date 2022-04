Vida Urbana Operação cumpre sete mandados de busca e apreensão por supostas fraudes em licitações e corrupção As investigações envolvem a contratação de uma Organização Social Não Governamental pela prefeitura de Miracema do Tocantins. De acordo com a Polícia Federal, caso seja constatada a prática do crime, os envolvidos também responderão pelos crimes de corrupção ativa e passiva

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira,19, a “Operação Iterum” que tem como objetivo angariar novos elementos de prova envolvendo fraude na contratação de prestadora de serviços, com pagamentos indevidos a servidores públicos do município de Miracema do Tocantins, na região central do estado, ocorridos na gestão dos anos de 2013 e 2015, nas pastas de administração, s...