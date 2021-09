Vida Urbana Homem de 30 anos é preso suspeito de roubo à mão armada em supermercado Um outro comparsa já havia sido preso em flagrante

Um homem suspeito de praticar crimes contra o patrimônio, foi preso em Paraíso do Tocantins, na região central do estado. De acordo com a Polícia Civil, ele é um dos suspeitos de ter rendido funcionários e clientes em um estabelecimento da cidade em agosto deste ano. O crime teria acontecido no mês passado, quando dois homens, portando armas de fogo, tipo pistola, adentr...