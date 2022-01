Vida Urbana Homem é morto em confronto com a PM em Paraíso do Tocantins De acordo com a Polícia, com o suspeito teriam sido encontrados um revólver e substâncias análogas à maconha e cocaína

Um homem acabou morto, após confronto com a equipe da Força Tática do 8º Batalhão da Polícia Militar. O fato aconteceu na noite desta sexta-feira, 31, na TO-080, na zona rural de Paraíso do Tocantins. De acordo com a Polícia Militar, a equipe estava em deslocamento para a cidade de Monte Santo, quando deparou com um motociclista que pilotava em sentido contrário. Segund...