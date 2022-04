Vida Urbana Guarda é morto a facadas após ter casa invadida; suspeitos também morrem em confronto com a PM Luciano Pereira Cardoso, 33 anos chegou a ser socorrido e encaminhado ao HRA, mas não resistiu e perdeu a vida no final da manhã de hoje

Luciano Pereira Cardoso, 33 anos, perdeu a vida após ser atingido por golpes de facas na manhã desta sexta-feira, 22, dentro de sua casa, no setor Vitória, em Araguaína, região norte do Estado. Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO) informou que ele chegou a ser atendido pela equipe multiprofissional do Hospital Regional de Araguaína (HRA), com fe...