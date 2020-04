Vida Urbana Fisioterapeuta é baleado na porta do trabalho em Palmas Dois homens são procurados por envolvimento no caso

Um fisioterapeuta que atua no Centro de Referência em Fisioterapia da Região Sul de Palmas (Crefisul) acabou baleado na tarde desta quinta-feira, 16, porta do trabalho. De acordo com o G1 Tocantins, testemunhas informaram à Polícia Militar (PM) que dois homens teriam atirado contra a vítima, e estavam em um Volkswagen Gol de cor branca. O Serviço de Atendimento Móvel ...