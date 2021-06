Vida Urbana Epitácio Brandão Filho será empossado como vereador de Palmas nesta quarta-feira, 30 Ele assume a cadeira no parlamento após o pedido de licença do vereador Lacerda do Gás (PSB)

O advogado Epitácio Brandão Filho (PSB) tomará posse como vereador na Câmara Municipal de Palmas. A solenidade ocorrerá em sessão extraordinária na tarde desta quarta-feira, 30, a partir das 13 horas, na Casa de Leis. Ele assume a cadeira no parlamento após o pedido de licença do vereador Lacerda do Gás (PSB). Nas últimas eleições, Epitácio alcançou a primeira suplên...