Atividades legislativas do segundo semestre iniciarão nesta terça-feira em Palmas

A Câmara Municipal de Palmas iniciará as atividades legislativas com a realização de sessões do segundo semestre de 2021, nesta terça-feira, 3 de agosto, às 8 horas. De acordo com a Casa de Leis, os trabalhos serão iniciados com hasteamento da bandeira em frente à Câmara. Logo em seguida, os vereadores farão a primeira sessão ordinária no Plenário Tarcísio Ma...