Redação Jornal do Tocantins

Natural de Wanderlândia, um barbeiro de 35 anos foi detido e autuado pelo crime de receptação na quarta-feira, 26, por volta das 11hs, na capital.

Os policiais chegaram até o suspeito após a vítima de roubo de celular rastrear o aparelho e passar a localização aos agentes.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima é uma atendente palmense de 19 anos. Na terça-feira, 25, ela passava em frente a uma floricultura por volta das 9h50, quando dois assaltantes em uma moto se aproximaram em uma moto CG cor prata.

Segundo a vítima, ao perceber o assalto, tentou jogar seu celular por cima de um muro, mas o aparelho caiu pelo lado de fora. Um dos suspeitos, munido de uma faca, apanhou o aparelho e os dois fugiram.

Ela foi até a Central de Atendimento da Polícia Civil, informar o roubo do celular, modelo Iphone 11, de cor branca, avaliado em R$ 3,8 mil.

A vítima rastreou o aparelho e acionou a Polícia Militar pelo 190. Dois policiais militares, acionados pelo SIOP com a localização, encontraram o aparelho celular no camelódromo da quadra 104 sul em posse do barbeiro.

Na abordagem, ele informou aos agentes civis que teria comprado o celular por R$ 10 reais de um morador de rua.

Os policiais apreenderam outro celular com o suspeito, um Xiaomi, modelo Redmi 9 azul.

A Polícia Militar levou o suspeito até a Central de Flagrante da capital. O delegado Thyago Bustorff Feodrippe de Oliveira Martins fixou a fiança no valor de R$ 1,3 mil. O homem pagou o valor, em dinheiro, e vai responder o processo em liberdade.