A Polícia Civil recuperou um carro e duas armas de fogo durante diligências realizadas em Palmas na terça-feira, 12.

De acordo com a polícia, as equipes estavam em área rural próxima da quadra Arne 54 (408 Norte) quando se depararam com um veículo gol branco, com três ocupantes a bordo. Ao verificar a placa do carro, os policiais constataram que a placa não condizia com as características do veículo.

Os policiais deram voz de parada e abordagem, mas os ocupantes desceram do carro correndo, e na fuga deixaram cair uma pistola calibre 9mm, de fabricação turca, municiada. E ao averiguar o interior do veículo, os policiais encontraram uma espingarda calibre 28.

Os policiais também checaram o chassi do veículo e constataram que a placa era falsa e se tratava de um carro levado, durante um assalto ocorrido no dia 5 de agosto deste ano, em uma chácara, na zona rural de Palmas.

A equipe da delegacia solicitou apoio do 1° Batalhão da Polícia Militar e realizou buscas na região, mas os suspeitos não foram localizados.

Segundo a polícia, o veículo passará por perícia antes de ser restituído ao verdadeiro dono.