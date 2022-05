Vida Urbana Polícia recupera caminhão avaliado em R$ 200 mil durante abordagem policial em Talismã O veículo ficou apreendido e a ocorrência encaminhada à Central de Atendimento da Polícia Civil em Alvorada

Na tarde desta quarta-feira, 18, o Batalhão de Polícia Militar Rodoviário e Divisas (BPMRED), por meio da Operação Hórus, recuperou um caminhão da marca Volkswagen (VW), roubado há mais de cinco anos no Estado de Minas Gerais. A operação ocorreu na Rodovia BR 153 KM 801, localizado em Talismã, região sul do estado. De acordo com informações da polícia, o cami...