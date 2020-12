Vida Urbana Polícia recaptura em Paraíso mais um foragido da Casa de Prisão Provisória de Palmas Dos 7 fugitivos, ainda há cinco que estão sendo procurados após recaptura de Maycon Douglas Sousa Castro e Deusire Pereira Carvalho

A captura ocorreu às 23h de sábado, 5, em Paraíso, a 50 km da capital. As forças de segurança interceptaram Castro e outra pessoa em um veículo a aproximadamente 20 km da Avenida Transbrasiliana, com 18,5 gramas de maconha e uma faca. Ele faz parte do grupo de 7 presos que fugiram na noite do último dia 29 de novembro e madrugada do dia 30. O grupo ab...