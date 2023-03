Vida Urbana Polícia procura suspeito que matou vaqueiro com tiro no peito na mesa de jantar em Formoso do Aragua Motivo do homicídio teria sido uma briga no Natal do ano passado, quando vítima e autor trocaram juras de morte

Policiais da 84ª Delegacia de Polícia de Formoso do Araguaia estão em diligência para identificar o suspeito, de 48 anos, que matou o vaqueiro Manuel Sabino da Cruz, o Lica, de 42 anos, a tiros na noite desta terça-feira, 7. O irmão da vítima, um técnico agrícola de 31 anos contou aos policiais que a suspeita recai sobre um homem com quem a vítima discutiu no Nat...