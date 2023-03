Policiais da 84ª Delegacia de Polícia de Formoso do Araguaia,no sudoeste do Tocantins, estão em diligência para identificar e prender o suspeito de matar o vaqueiro Manuel Sabino da Cruz, o Lica, de 42 anos, a tiros, na noite desta terça-feira, 7.

O irmão da vítima, o técnico agrícola de 31 anos Daniel Ribeiro da Cruz, conta que Lica era natural de Araguaçu e não morava em Formoso, mas estava na região para serviços rurais. "Ele gostava muito de trabalhar em fazenda, cuidar e vacinar gado, então era um vaqueiro que fazia serviços gerais", lembra.

De acordo com o irmão, a suspeita recai sobre um homem com quem a vítima discutiu no Natal do ano passado, quando trocaram ameaças de morte. O homem apontado como suposto autor seria conhecido como "Milton" , de 48 anos.

Segundo as informações,a vitima estava na casa de uma sobrinha, sentado à mesa, para o jantar, quando o suspeito chegou no local, entrou na casa e fez um disparo de arma de fogo no peito de Lica.

Na hora do crime estavam apenas o tio e a sobrinha. O autor dos tiros fugiu e levou a arma do crime.

O crime ocorreu em uma residência da rua Joaquim Batista de Oliveira, no setor São José II, por volta das 19h30 horas de terça-feira.

Segundo o técnico agrícola, Manuel foi sepultado por volta das 17h30 desta quarta-feira, 8, no cemitério São João Batista, em Formoso do Araguaia.