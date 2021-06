Vida Urbana Polícia procura por mãe de recém-nascida abandonada na calçada de hospital em Ponte Alta Delegacia busca encontrar quem teria abandonado a menina e quais as razões para o abandono; hipótese é que o parto da criança tenha ocorrido fora de ambiente hospitalar, já que a menina ainda estava com cordão umbilical sangrando quando encontrada

A Delegacia de Ponte Alta do Tocantins realiza diligências para identificar a mãe da recém-nascida, que foi encontrada nesta segunda-feira, 7, na calçada do Hospital de Pequeno Porte de Ponte Alta do Tocantins. As investigações da Polícia Civil buscam encontrar quem teria abandonado a menina e quais as razões para o abandono. Conforme a Polícia Civil, nesta ...