Redação Jornal do Tocantins

Na madrugada deste sábado, 12, em Tupirama, a Polícia Militar prendeu, em flagrante, um homem de 41 anos por violência doméstica. O suspeito estava na casa com a permissão da vítima e resistiu a abordagem policial, por isso, acabou imobilizado e preso, informou a corporação.

A vítima apresentava lesões na boca e afirmou aos militares que o ex-companheiro a agrediu. Ainda de acordo com relato da vítima aos policiais, o agressor frequentava a sua residência com sua permissão, mas tinha histórico de agressões físicas e ameaças de morte contra ela.

Estupro

Do outro lado do Rio Tocantins, no município de Pedro Afonso, a patrulha rural cumpriu um mandado de prisão em desfavor de um homem de 28 anos por estupro de vulnerável, na noite de sexta-feira, 11.

A Polícia Militar disse que abordou o sujeito na Rua Ceará, no Setor Aeroporto, e, após consultas em bancos de dados policiais, constataram que existia um mandado de prisão expedido contra ele pelo Juízo Criminal de Pedro Afonso pela suspeita da prática do crime de estupro de vulnerável.