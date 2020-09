Na manhã deste domingo, 13, a Secretaria de Segurança e Pública (SSP-TO) informou que a Polícia Civil prendeu três pessoas por suposto envolvimento na morte de Aécio de Moura Lucas, servidor da Polícia Federal. De acordo com informações da pasta, foram presos dois homens como supostos coautores e um terceiro homem que teria guardado a arma subtraída da casa da vítima.

Segundo a nota da SSP, “conforme apurado pela 1ª DHPP, o suposto autor, que era caseiro na propriedade onde o crime ocorreu, foi auxiliado por um primo, que foi preso em Porto Nacional na sexta-feira, 11, pela equipe da DHPP. Na noite deste sábado, 12, após dias de campana, policiais federais que estavam nas buscas, prenderam o caseiro e na sequência descobriram onde a arma subtraída da vítima havia sido guardada. A prisão do investigado aconteceu na zona rural de Silvanópolis e os presos foram conduzidos para Palmas, onde foram interrogados pela autoridade policial da 1ª DHPP”.

Os homens apontados como autores do latrocínio (roubo seguido de morte) foram presos por conta de um mandado de prisão temporária e o homem que guardou a arma acabou preso em flagrante.

Crime

No último dia 10, a Superintendência Regional da Polícia Federal (SRPF) noticiou a morte do motorista da Polícia Federal (PF) Aécio de Moura Lucas, de 58 anos, em sua chácara na região de Aparecida do Rio Negro, a 70 km de Palmas. Aécio de Moura era mineiro de Patos de Minas e ingressou na PF em 1999, no cargo de motorista oficial, de acordo com o comunicado do órgão.

Segundo tinha informado a SRPF, o assassinato aconteceu na quarta-feira, 9, e a polícia seguia a linha de investigação que ele tinha sido vítima de latrocínio (roubo seguido de morte) por que o autor do crime tinha furtado pertences e um veículo da vítima e em seguida fugido do local. A SSP disse que o homem foi encontrado morto em sua fazenda por volta das 15 horas por um amigo da família.

Em nota, a PF disse que o servidor era "exemplar e dedicado", "um profissional competente, modelo para os mais experientes e generoso com os novos colegas de profissão". Além disso, a corporação destacou o "espírito de companheirismo" e "alegria de viver que contagiava a todos" em volta do servidor. Ele foi sepultado no Cemitério Parque das Acácias, em Palmas.

PF

Por meio de nota a Polícia Federal disse que o caseiro confessou o crime e disse que ação conjunta entre forças policiais foi fundamental para que todos os envolvidos fossem presos.

Confira nota na íntegra:



A Polícia Federal no Tocantins informa a prisão dos envolvidos no assassinato de seu servidor Aécio de Moura Lucas, encontrado morto em sua propriedade rural próxima ao município de Aparecida do Rio Negro na tarde da última quarta-feira (9).

Os supostos autores do crime fugiram do local levando pertences da vítima, sua arma e seu veículo. Logo em seguida iniciaram-se as buscas por todas as Forças Policiais, sendo que a primeira prisão foi realizada pela Polícia Civil na sexta-feira (11) em Porto Nacional. O segundo suposto envolvido no crime, o caseiro da propriedade da vítima, que havia fugido e se escondido na mata desde então, foi localizado pela equipe da Polícia Federal em zona rural entre os municípios de Silvanópolis e Monte do Carmo.

Preso, o caseiro confessou o cometimento do crime e relatou que a arma roubada estaria escondida em um estabelecimento comercial em Silvanópolis. Diligências foram efetuadas imediatamente, a arma foi localizada e a pessoa que estava na posse do armamento foi encaminhada para a central de flagrantes.

Os dois envolvidos com o assassinato do Servidor da Polícia Federal e o envolvido na guarda do armamento roubado foram presos e encontram-se recolhidos na Casa de Prisão Provisória de Palmas.

A Polícia Federal agradece o valioso apoio prestado pela Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal na elucidação do caso e na prisão dos acusados.