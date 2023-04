Redação Jornal do Tocantins

A Polícia Civil (PC) prendeu um homem, de 23 anos, em Araguaína, suspeito de roubar uma motocicleta Honda Biz, no Setor Morada do Sol II. A prisão ocorreu nesta segunda-feira, 10, em cumprimento a mandado de prisão temporária, expedido pela Vara Criminal da Comarca de Araguaína.

De acordo com a polícia, o suspeito praticou o crime junto com a namorada. Ela foi identificada nas investigações, mas está foragida.

No dia do crime, em 30 de dezembro de 2022, a motocicleta era conduzida por duas mulheres, mãe e filha. Elas foram abordadas com uma arma e receberam diversas ameaças para entregar o veículo. Os suspeitos também roubaram um aparelho celular.

As investigações conduzidas pela Delegacia de Repressão a Roubos (DRR), apontaram que além de o casal se jogar na frente da motocicleta para abordar as vítimas, a mulher sorriu e tirou chacota da situação, de acordo com o delegado-chefe, Felipe Crivelaro.

“O fato que chama a atenção na prática desse crime é que durante o roubo, a mulher que está sendo procurada, ficou rindo da situação e debochando das vítimas”, contou o delegado-chefe.

Após ser conduzido à 5ª Central de Atendimento da Polícia Civil em Araguaína, o homem foi encaminhado para à unidade penal.