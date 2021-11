Vida Urbana Polícia prende suspeito de pelo menos dois assassinatos que estaria ameaçando atentar contra escolas Prisão ocorreu em Palmeiras do Tocantins com atuação da Polícia Civil e da Militar

A Polícia Civil e a Polícia Militar prenderam um homem, de 21 anos, suspeito de pelo menos dois assassinatos que estariam ameaçando matar outras pessoas e praticar atentados em escolas públicas no interior do Tocantins. A informação é que o preso estava aterrorizando a população da região de Palmeiras do Tocantins. A prisão, em cumprimento de um mandado de prisão p...