Vida Urbana Polícia prende suspeito de matar manicure em Minas, mas juiz manda soltá-lo: "não havia flagrante" Juiz Jorge Amâncio contrariou parecer do Ministério Público e disse não ter provas de que havia perseguição a Edson Nascimento, de 25 anos, que não estava com a arma. Prisão não preenche os requisitos de flagrante, segundo o magistrado

A prisão do maranhense Edson Alves do Nascimento, de 25 anos, em Natividade, pela Polícia Militar do Tocantins por suspeita de ter matado a manicure Rafaela Silva Oliveira, de 34 anos, em Minas Gerais durou pouco mais de 24 horas. Recolhido à unidade penal de Dianópolis na sexta-feira, 13, após ter sido detido por militares do Tocantins, por volta das 17h47, depois...