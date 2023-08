Redação Jornal do Tocantins

Um homem de 35 anos foi preso na tarde de domingo, 13, suspeito de esfaquear o próprio primo, de 21 anos, em Rio Sono, região leste do estado.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe iniciou diligências depois de ser acionada por telefone sobre o crime. Os policiais encontraram o suspeito na Avenida Santa Maria, no centro do município.

O jovem ferido foi levado ao Hospital Municipal de Rio Sono para receber atendimento médico. O suspeito e a possível faca usada no crime, foi apresentado na Central de Flagrantes da Polícia Civil em Palmas para as demais providências.

Outras ocorrências no fim de semana

De acordo com a Polícia Militar entre o sábado, 12, e a madrugada desta segunda-feira, 14, os agentes realizaram prisões, em flagrante, por furto, resistência a abordagem policial, ameaça e descumprimento de medida judicial cautelar nos municípios de Pedro Afonso, Centenário, Recursolândia e Bom Jesus do Tocantins.