Vida Urbana Polícia prende suspeito de agredir e ameaçar companheira em Colméia Homem vai responder pelos crimes de ameaça e posse ilegal de arma de fogo. PM identificou mandado de prisão em aberto

A Polícia Militar (PM) prendeu na noite desta quarta-feira, 11, um homem de 37 anos em Colméia, noroeste do estado, suspeito de agredir e ameaçar a companheira. Acionados via tele patrulha, militares do 7° Batalhão de Polícia Militar foram informados sobre um suposto caso de violência doméstica. Chegando ao endereço, a equipe se deparou com a vítim...