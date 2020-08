Vida Urbana Polícia prende quinto suspeito de amarrar e sufocar idoso até a morte após roubo em Araguaína Investigações mostraram que grupo teria assaltado a casa da vítima e deixado a arma cair na fuga, dias depois voltou a residência e matou o idoso após roubá-lo novamente

A Polícia Civil prendeu quinto suspeito, um homem de 22 anos, suspeito de participar do latrocínio de um idoso de 69 anos em Araguaína. A prisão ocorreu nesta segunda-feira, 3, no município de Xinguará (PA) mediante o cumprimento de um mandado de prisão preventiva, com apoio da Polícia do Pará. Conforme a Delegacia de Repressão a Roubos (DRR), o preso junto ...