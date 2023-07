Uma mulher de 36 anos acabou presa em um bar na região sul de Palmas após policiais militares encontrarem uma moto com registro de furto.

Segundo a PM, a prisão ocorreu na 712 sul na noite de sexta-feira, 28, depois que o proprietário da moto acionou a PM para “verificar o veículo com registro de furto e roubo”, que estava estacionado naquele local.

Equipes abordaram as pessoas no local até encontrar a chave da moto, localizada com a mulher. À polícia, ela declarou que “estava atrasada para o trabalho e pegou a moto com um amigo”.

A PM disse que ela não informou o nome e o endereço do suposto amigo.

A suspeita, presa por receptação, e o veículo apreendido foram levados para a Delegacia de Polícia.