Patrulheiros do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) prenderam o condutor de um veículo Hyundai HB20 após encontrarem uma caixa de isopor de 60 litros dentro do porta-malas, com várias espécies de pescado, no município de Jaú do Tocantins, região sul do Estado, neste domingo, 5.

O fato ocorreu no bloqueio viário na TO 387, no Posto fiscal Mata Azul, divisa com Goiás, durante Operação Guardiões da Divisa.

A equipe conduziu o condutor do veículo à Delegacia Plantonista de Alvorada do Tocantins, por descumprir a legislação ambiental em relação ao transporte de pescado.

Desde 29 de março de 2022, uma portaria do Naturatins, de nº 053/2022 proíbe pelos próximos três o transporte de pescado no Estado, nas Bacias dos Rios Tocantins e Araguaia. A proibição alcança as modalidades de pesca esportiva e amadora.

Nestas modalidades, só é permitido o transporte de um único exemplar de pescado de espécie nativa por cada pescador licenciado.

O motorista não teve a identidade nem a idade revelada.