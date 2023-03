Vida Urbana Polícia prende motorista após encontrar caixa de isopor com com pescado em porta-malas Abordagem ocorreu em Jaú do Tocantins em operação na TO 387, no Posto fiscal Mata Azul, divisa com Goiás

Patrulheiros do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) prenderam o condutor de um veículo Hyundai HB20 após encontrarem uma caixa de isopor de 60 litros dentro do porta-malas, com várias espécies de pescado, no município de Jaú do Tocantins, região sul do Estado, neste domingo, 5. O fato ocorreu no bloqueio viário na TO 387, no Posto fiscal Mata Azul, ...