Vida Urbana Polícia prende mais um suspeito de roubo que terminou com adolescente morto afogado em São Miguel Detido confessou o latrocínio e deu detalhes da ação criminosa; quatro suspeitos envolvidos estão presos

A Polícia Civil prendeu mais um dos supostos de envolvimento na morte de um adolescente de 16 anos, que acampava com dois amigos em uma praia de São Miguel do Tocantins. A ação aconteceu nesta quinta-feira, 3, mediante cumprimento a mandado de prisão contra o detido que tem 24 anos que estava em residência no povoada Bela Vista. Conforme a Polícia Civil, o susp...