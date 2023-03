Vida Urbana Polícia prende lavrador suspeito de matar e decapitar homem em Barra do Ouro Geovane Pereira, 28 anos, foi localizado em Carolina (MA) e está preso preventivamente suspeito de assassinar Raimundo Martins, o ‘Piau’

A Polícia Civil (PC) prendeu na terça-feira, 28, em Carolina (MA) o lavrador Geovane Pereira da Silva, 28 anos, suspeito de matar Raimundo Martins de Oliveira, conhecido como “Piau’. Raimundo desapareceu no dia 18 de fevereiro e seu corpo foi encontrado no dia seguinte sem a cabeça e as mãos, em Morro Grande, distrito de Barra do Ouro. Segundo a Secretari...