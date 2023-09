Vida Urbana Polícia prende lavrador de 22 anos suspeito de descumprir medida protetiva Mandado de prisão foi expedido pela Justiça de Ponte Alta do Tocantins após relato do Conselho Tutelar de que o suspeito agride e ameaça a vítima

Na tarde de quarta-feira, 6, policiais civis da 81ª Delegacia de Polícia de Ponte Alta do Tocantins prenderam um lavrador de 22 anos suspeito de descumprir medida protetiva concedida em favor da ex-companheira. O mandado de prisão do suspeito foi expedido pelo Juízo Único de Ponte Alta do Tocantins na quarta-feira, 6, com data de validade no dia...