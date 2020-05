Vida Urbana Polícia prende homem por furto de celulares em Pium, mas juiz o solta por bons antecedentes Caso ocorreu em Pium e envolveu uma dupla de suspeitos, um adulto de 19 anos e um menor

Dois suspeitos, o maior, de 19 anos, identificado como Dhomaycon Alves Martins, e um menor, furtaram uma loja de celulares em Pium, noroeste do Tocantins na madrugada do dia 6 de maio. Pós levar celulares e acessórios, eles fugiram de madrugada, segundo imagens do circuito de segurança da loja. As imagens mostram um deles entrando no local por volta das 2h...