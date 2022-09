Vida Urbana Polícia prende homem em flagrante suspeito de abater animal silvestre Batalhão de Polícia Militar Ambiental também localizou com o suposto autor, 1 revólver calibre 357, munições e petrechos de caça e pesca

Na manhã deste domingo, 4, por volta das 10 horas, a equipe do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), na execução da Operação Guardiões do Bioma, em patrulhamento na estrada vicinal de Paranã, sudeste do Estado, prendeu em flagrante, um homem de 37 anos suspeito de abater uma ema, animal silvestre. De acordo com a Polícia Militar, a equipe estava...