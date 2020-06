Vida Urbana Polícia prende homem e apreende porções de drogas de cocaína e maconha em quintal de residência Detenção aconteceu devido o cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa do suspeito

Uma Operação conjunta da Polícia Militar e a Polícia Civil prendeu um homem de 22 anos com várias porções de cocaína e maconha em Figueirópolis, Sul do Estado. A ação aconteceu na tarde desta quarta-feira, 3, numa residência no centro da cidade durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão. Conforme a PM, com o mandado os policiais se deslocaram até o ende...